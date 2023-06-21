Видео из опустевшего после обстрелов Шебекино

Поврежденные дома и автомобили — так выглядит опустевший город Шебекино в Белгородской области. Большая часть людей была эвакуирована 1 июня после массового обстрела. По данным местных властей, в тот день в Шебекинский городской округ прилетело более 850 снарядов. Москва обвинила Киев. Власти же Украины заявили, что не ведут боевых действий в России, а воюют только на своей территории. #trtнарусском #обстрел #шебекино #повреждения #украина #россия #обстрелы #москалькова #трт #новости