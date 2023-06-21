Украинские спасатели продолжают рыть траншеи в подтопленных селах после разрушения Каховской ГЭС

В Николаевской области уровень воды в затопленных селах после разрушения Каховской ГЭС снижается. По последним сообщениям местных властей, он опустился до 20 см. Вода отступила уже от 32 населенных пунктов. На правом берегу Днепра подтопленными остаются Херсон, Новогреднево и Благодатовка. #trtнарусском #украина #спасатели #подтопление #наводнение #каховка #гэс #спасатели #военные #трт #новости #shorts