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Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, как водитель проехался по отбойнику
В Амасье водитель не справился с управлением и, выезжая из тоннеля Акдаг на трассе Ташова-Амасья, наскочил на отбойник, проехав несколько метров на правых колесах. Случившееся зафиксировала камера наблюдения. Водителя оштрафовали за несоблюдение мер безопасности во время движения. #trtнарусском #турция #дтп #амасья #авто #отбойник #трт #новости #shorts #водитель
trtrussian / Others
22 июня 2023 г.
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