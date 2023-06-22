Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, как водитель проехался по отбойнику

В Амасье водитель не справился с управлением и, выезжая из тоннеля Акдаг на трассе Ташова-Амасья, наскочил на отбойник, проехав несколько метров на правых колесах. Случившееся зафиксировала камера наблюдения. Водителя оштрафовали за несоблюдение мер безопасности во время движения. #trtнарусском #турция #дтп #амасья #авто #отбойник #трт #новости #shorts #водитель