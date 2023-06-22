На минувших выходных узбекский лидер Шавкат Мирзиёев провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Делегацию из Ташкента принимали в тегеранском дворце Саадабад, когда-то принадлежавшей семье шаха. Визит можно назвать историческим – как отмечают иранские СМИ, последний раз президент Узбекистана (тогда еще Ислам Каримов), приезжал в Иран 20 лет назад.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, в ходе саммита «были рассмотрены перспективы развития двустороннего практического сотрудничества и актуальные вопросы региональной повестки», обсуждены «возможности для увеличения объемов взаимной торговли, координации сотрудничества в сфере транспорта и логистики». Однако «особое внимание было уделено использованию кратчайших транспортно-логистических коридоров, соединяющих Центральную Азию с Ираном».

То, что главной темой для разговора двух лидеров стал проект транспортного коридора из Центральной Азии в сторону Индийского океана, неудивительно. Этот амбициозный проект в Ташкенте считают главным условием своего процветания в будущем. Дело в том, что Узбекистан страдает из-за своего географического положения. Как отмечали власти, практически 70% цены любого импортного товара или экспортируемого товара составляют транспортные расходы.

Серьезные проблемы были и с прохождением таможни – порой грузовики просто сутками простаивали на границе. Поэтому буквально с самого начала своего правления президент Шавкат Мирзиёев занялся упрощением логистики в регионе – как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения бюрократии. Примерно тогда же оказался на слуху иранский порт Чабахар, доступ к которому позволит Узбекистану и другим странам Центральной Азии экспортировать товары по морю. Параллельно в Ташкенте занимаются строительством железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай, тоже очень важной для внешней торговли.

Между тем, выстраивая сотрудничество друг с другом, Узбекистан и Иран вынуждены ориентироваться еще и на Афганистан – страну, которая лежит между ними, и ситуация в которой остается непростой. Между тем, именно через афганскую территорию Узбекистан планирует проложить железную дорогу, которая обеспечит выход к морю.

И надежды на будущее процветание, и обеспокоенность текущими проблемами уже во время визита узбекского лидера в Тегеран 20 лет назад. Тогда к Исламу Каримову и тогдашнему иранскому лидеру Мухаммаду Хатами присоединился третий участник переговоров – председатель переходного правительства Афганистана Хамид Карзай, который руководил страной до 2014 года.

«Стороны обсудили проект трансафганского коридора с участием Узбекистана, Афганистана, Ирана, Исламского банка развития и Азиатского банка развития, – писало тогда агентство «Фергана». – Планируется, что коридор соединит южный узбекский город Термез с Ираном через афганские Мазари-Шариф и Герат. Данный маршрут имеет важное значение для Узбекистана, поскольку коммуникационные системы Ирана дадут возможность выхода на новые рынки и повысит на новый уровень торгово-экономические отношения между странами региона. Проект также будет иметь огромное значение для развития экономики Афганистана».

За прошедшие с тех пор два десятилетия изменилось не слишком много. Железная дорога, о которой идет речь, построена лишь до Мазари-Шарифа, хотя в Ташкенте делают все возможное, чтобы продолжить строительство. Например, в Термезе работает учебный центр для афганских студентов, которые в будущем будут обслуживать транспортный коридор. После 2021 года туда уже приезжали представители нынешнего временного правительства Афганистана, демонстрируя высокий интерес к идее транспортного коридора.

Неудивительно, что ситуация в Афганистане стала одной из важнейших тем в беседе иранского и узбекского лидеров и сейчас. «Президенты обсудили борьбу с международным терроризмом, наркотрафиком, кибертерроризмом, торговлей людьми и договорились продолжать диалог по вопросам укрепления мира и стабильности в Афганистане», – сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.

Впрочем, кроме Афганистана, между Ираном и Узбекистаном есть еще одна страна – Туркменистан. Возить товары транзитом через нее – тоже не самая простая задача, однако и над этим вопросом ведется работа. Прямо во время саммита министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов 18 июня встретился с министром дорожного хозяйства и градостроительства Ирана Мехрдодом Базрпошем.

«Стороны достигли договоренности о развитии и использовании транспортного мультимодального коридора «Узбекистан — Туркменистан — Иран». Они также договорились согласовать в ближайшее время документ о снижении на паритетной основе сборов, взимаемых Ираном с узбекских национальных перевозчиков за перевозку грузов автомобильным транспортом, а также уравнивании налоговых сборов на топливо с налогами других стран», – сообщают в Ташкенте.

Наиболее ощутимым результатом визита президента Узбекистана в Тегеран стало подписание 15 документов, затрагивающих самые разные сферы сотрудничества: взаимную торговлю, транзит товаров, инвестиции, фармацевтику, медицину и многое другое.

Кроме Ибрахима Раиси узбекский лидер встретился с духовным лидером Ирана аятоллой Хаменеи, который выразил сожаление, что за последние 20 лет отношения двух стран развивались не слишком активно. «Данный визит и состоявшиеся в Тегеране переговоры положат начало лучшему будущему в отношениях между двумя странами», – заключил он.