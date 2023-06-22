Китайская компания Skyworth, которая производит электромобили марки Skywell, наладит в Турции производство аккумуляторов. Договоренность об этом достигнута с турецкой группой компаний Ulubaşlar.

«‎Аккумуляторы — ключевой элемент в трансформации автомобильного рынка, и производство этой технологии в Турции принесет значительные выгоды, обеспечивая важные возможности для развития экономики нашей страны‎»‎, — заявил гендиректор Skywell Türkiye Махмут Улубаш.

Он подчеркнул: электромобили очень экономичны. Затраты на зарядку, необходимую для преодоления расстояния в 100 км, составляют около 20 лир. По этому показателю электрокары в 6 раз экономичнее автомобилей, использующих бензин, уточнил Улубаш.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы новые модели, которые Skywell планирует выпустить на рынок в течение следующих трех лет, также производились в Турции‎»‎, — подчеркнул представитель Skywell Türkiye.

Skyworth уже представлен на турецком рынке через дистрибьютора Ulu Motor. Компания продолжает инвестировать в страну. В прошлом году марка открыла фабрику аккумуляторов в китайской провинции Цзянсу. На этом заводе Skyworth наладила производственную линию батарей на площади 22 тыс. квадратных метров.

Фирма планирует выручить с продажи аккумуляторов для электрокаров $170 млн в 2023 году.

Улубаш заявил: разработанный с учетом опыта Skywell в области транспортных средств нового поколения, мотор ET5 был произведен в количестве, достаточном для удовлетворения спроса Турции.

«Благодаря аккумулятору большой емкости на 86 кВтч, ET5, способный проехать в городских условиях до 642 км, разгоняется до 100 км за 7,9 секунды», — отметил Улубаш. На зарядку электромобиля eSUV мощностью 150 кВт требуется всего 30 минут, отметил представитель Skywell Türkiye.