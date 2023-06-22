Евразийский экономический союз (ЕАЭС) запретил вывоз некоторых видов морских млекопитающих: дельфинов, китов и морских свинок. Об этом сообщается на официальном сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Там уточняют: мера нужна, чтобы избежать повторения истории с «китовой тюрьмой».

В 2018 году в Охотском море выловили несколько десятков краснокнижных косаток для продажи в Китай. Их отлов в России допустим только в учебных и научно-просветительских целях. Также в «‎‎китовой тюрьме»‎ содержались 90 белух. Животных поместили в вольеры бухты Средняя.

Общественные организации били тревогу, указывая на ненадлежащие условия содержания животных. ФСБ завела административные дела в отношении компаний, которые организовали «китовую тюрьму». Позднее всех животных выпустили в море.

Директор департамента таможенного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян пояснил: сейчас в ЕАЭС разрешен вывоз китообразных, если есть сертификат. Его выдают органы любого из государств-членов союза. Этот порядок не обеспечивает нужного контроля за сохранностью этих видов, уточнил чиновник. Новая мера позволит урегулировать эту отрасль.

«Комиссия оперативно реагирует на имеющиеся вызовы и предпринимает шаги, направленные, в том числе, на охрану окружающей среды и сохранение популяции редких видов животных в странах ЕАЭС. В данном случае речь идет о китах, дельфинах и морских свиньях», — отметил Казарян.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Как ранее сообщал TRT на русском, в июне Россия в два раза нарастила количество боевых дельфинов для защиты базы ВМФ в Севастопольской бухте.

По данным издания морского флота Великобритании Nawal News, количество загонов для дельфинов в Черном море увеличилось с трех–четырех до шести–семи. Также косвенным аргументом в пользу того, что РФ увеличила число боевых дельфинов стал тот факт, что морских млекопитающих стали чаще замечать в черноморских водах на относительно большой территории.

В октябре 2022 года старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов заявил, что РФ может задействовать дельфинов для защиты Севастопольской бухты от подводных диверсантов.