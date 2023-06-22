Европейские оборонные компании недовольны планами ЕС усилить контроль за рынком вооружений и боеприпасов на континенте, сообщает издание Defense News.

По его данным, Брюссель планирует принять программу, по которой главной целью станет увеличение оборонного производства для поставок Украине, а также восполнение собственных запасов Евросоюза. ЕС хочет взять на себя роль арбитра и посредника. Тем самым Брюссель сможет обязать производителей сырья отдавать приоритет поставкам определенным производителям боеприпасов.

«‎Предложение Еврокомиссии (ЕК) — о том, что необходимо установить приоритетные заказы для помощи производителям, например с поставками сырья. Комиссия могла бы попросить поставщиков отдать приоритет поставкам именно этим компаниям‎»‎, — заявил изданию неназванный представитель ЕК.

Он уточнил: инициатива станет «‎‎временной экстренной мерой». Она уже вызывает беспокойство многих стран и компаний союза: они опасаются, что ЕС получит слишком много полномочий в оборонной сфере. К тому же, это повлечет возможное нарушение коммерческой тайны или распространение конфиденциальной информации.

Оборонные компании перестанут делиться информацией

Вице-президент норвежской оборонной компании Nammo Вегард Санде в беседе с Defense News отметил: производители оружия ожидают, что Брюссель может вынудить предприятия с избытком сырья перепродавать его конкурентам, столкнувшимся с дефицитом.

«‎‎Мы все еще ждем, когда примут этот закон. Но я предполагаю, что он окажет влияние на стратегию и конкуренцию, если они [ЕС] заставят компании продавать сырье другим предприятиям», — заявил Санде.

Он добавил: мера вызовет недовольство лидеров отрасли. Оборонные компании начнут скрывать содержимое запасов, чтобы ее не получили конкуренты. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил: Евросоюз ставит задачу передать Украине еще 1 млн боеприпасов в ближайшие 12 месяцев. По его словам, 24 из 27 стран союза уже присоединились к инициативе о расширении производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм. На эту программу выделено €1 млрд, вопрос курирует Европейское оборонное агентство.

США против роста европейских мощностей

В середине июня газета Politico сообщила, что США хотят убедить европейских лидеров-союзников по НАТО, чтобы те закупали как можно больше американского оружия. Европейские лидеры сопротивляются, отмечает издание.

«Мы должны развивать подлинно европейскую военно-технологическую и промышленную базу во всех заинтересованных странах и размещать полностью суверенное оборудование на европейском уровне», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон на конференции GLOBSEC в Братиславе в мае.

По словам источников Politico, США хотят гарантировать, что европейские страны, которые уже тратят около половины своих оборонных закупок на американское снаряжение, не сделают радикальный переход к тому, чтобы тратить больше этих денег дома.

Как ранее писал TRT на русском, Вашингтон 9 июня объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $2,1 млрд. Однако большую часть вооружений Киев получит лишь спустя несколько месяцев или даже лет. Поставки могут занять столько времени, поскольку вооружения еще предстоит произвести по контрактам с оборонными компаниями, уточняет агентство Bloomberg.

Пентагон, говоря о новом пакете вооружений, уточнил: на эти средства будут закуплены пусковые установки и ракеты Hawk, два типа усовершенствованных зенитных ракет Patriot, разведывательные беспилотники Puma и артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 203 мм. Большая часть пакета на $2,1 млрд уйдет на закупку новых зенитных ракет для системы Patriot, отмечает издание.