Латвия передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) весь свой флот вертолетов, заявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш во время конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

«У нас есть парк вертолетов. Все эти вертолеты — последние сейчас перекрашиваются, чтобы они могли использоваться и хорошо выглядеть — мы отправляем в Украину», — заявил премьер.

Он не уточнил, сколько всего боевых машин Рига передаст ВСУ.

По данным на 2018 год, на вооружении Латвии состояли 6 вертолетов советского и российского производства. В августе 2022 года Рига передала Украине два Ми-17 и два Ми-2. Вместо этих вертолетов ВВС Латвии получат американские UH-60 Black Hawk.

Латвия призывает союзников Киева нарастить помощь

Ранее Латвия передала Украине все свои ракеты Stinger, отметил Кариньш.

«Наши Stinger прибыли в Украину всего за день до полномасштабного вторжения России [24 февраля 2022 года]. С тех пор наше правительство потратило более 1,3% нашего ВВП на всевозможную помощь Украине. Только военные расходы составляют более 1% ВВП», — подчеркнул премьер.

Политик отметил: Латвия продолжает обучать украинских военных — в 2023 году подготовку в республике прошли уже порядка 3000 солдат ВСУ. Кроме того, Рига отправила Киеву дроны и боеприпасы. После разрушения плотины Каховской ГЭС в начале июня Латвия передала Украине три пакета помощи.

«Мое послание вам [союзникам Киева] простое: если такая маленькая страна, как Латвия, может тратить 1,3% своего ВВП, то и вы можете. Мы не самая богатая нация, но это возможно, и как политик я могу сказать, что это также полезно с политической точки зрения. Чем больше вы помогаете, тем выше ваш рейтинг‎», — обратился Кариньш к другим странам Запада.

Премьер заверил, что Латвия продолжит поддерживать Украину, и призвал союзников действовать аналогичным образом. Он также заявил, что они должны найти способ использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

Как ранее писал TRT на русском, Минобороны США на $6,2 млрд переоценил военную помощь, направленную Киеву за время военного конфликта с Россией, сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы подтвердили, что окончательная переоценка за 2023-й финансовый год составила $3,6 млрд, а за 2022-й финансовый год — $2,6 млрд, что дает общую сумму $6,2 млрд», — отметила Сингх. Она уточнила: ошибка связана с разными методами оценки стоимости вооружений.

Ранее Пентагон использовал для оценки вооружения и оборудования, переданного Украине, стоимость замещения оружия и боеприпасов на своих складах. Теперь же для оценки используется первоначальная закупочная цена. Она учитывает снижение стоимости оружия по мере его старения.