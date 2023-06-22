ПОЛИТИКА
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Каковы причины пропажи батискафа Титан в Атлантическом океане?
В ближайшие часы на батискафе «Титан» могут закончиться запасы воздуха. Его поиски ведутся у побережья острова Ньюфаундленд. Океанографы поисковой группы сообщают о хлопках, которые раздаются каждые 30 минут в районе его исчезновения. Великобритания направила дистанционно управляемый глубоководный аппарат Juliet на поиски батискафа. #trtнарусском #титан #батискаф #пропажабатискафа #титан #атлантическийокеан #океан #атлантический #титаник #поиски #затонул #трт #новости
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22 июня 2023 г.
Истории
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