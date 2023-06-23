Палестинские школьницы несут тело убитой израильскими военными одноклассницы

POST: 15-летнюю палестинку Садил Гассан Туркман во время похоронной процессии несли ее одноклассницы. Министерство здравоохранения Палестины заявило, что девушка погибла из-за ранения в голову во время последнего израильского рейда в городе Дженин на оккупированном Западном берегу. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с 1 января по 12 июня 2023 года израильские военные убили 21 ребенка. #trtнарусском #палестина #израиль #школьницы #убийство #похороны #трт #новости