ПОЛИТИКА
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Палестинские школьницы несут тело убитой израильскими военными одноклассницы
POST: 15-летнюю палестинку Садил Гассан Туркман во время похоронной процессии несли ее одноклассницы. Министерство здравоохранения Палестины заявило, что девушка погибла из-за ранения в голову во время последнего израильского рейда в городе Дженин на оккупированном Западном берегу. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с 1 января по 12 июня 2023 года израильские военные убили 21 ребенка. #trtнарусском #палестина #израиль #школьницы #убийство #похороны #трт #новости
trtrussian / Others
23 июня 2023 г.
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