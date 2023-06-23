В России создали лабораторию по изучению идей председателя Китая Си Цзиньпина. Она стала первой за пределами КНР, сообщает агентство «‎Синьхуа»‎.

Лаборатория образована на базе Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) и расположена в Москве.

На сайте организации уточняется, что она будет исследовать идеи председателя Си в экономике, внешней и внутренней политике, социальной политике, культуре, искусстве и идеологии.

Лаборатория установит контакты с китайскими научными центрами и проведет несколько общих конференций и круглых столов.

Директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев в беседе с «‎Синьхуа» уточнил: ‎в 2025 году лаборатория планирует издать «большую научную монографию, которая познакомит российских читателей, в том числе представителей российской власти, с идеями Си Цзиньпина и их значением для развития Китая и, конечно, для российско-китайских отношений».

По словам Бабаева, правительству РФ нужно хорошо понимать, «в чем заключается идейная основа развития сегодняшнего Китая».

«Мы также понимаем, что это политика [Си Цзиньпина], которая будет продолжаться не один год и не два, а гораздо дольше. Соответственно, она будет определять деятельность Китая на протяжении долгого периода времени», — уточнил Бабаев.

В работе лаборатории будут задействованы не только ученые Института Китая и современной Азии РАН, но и представители других структур. В частности, планируется привлечь сотрудников Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН (ИМЭМО) и Высшей школы экономики (ВШЭ).

Как ранее писал TRT на русском, небольшие китайские производители дронов хотят организовать производство в России, ведут переговоры об организации совместных предприятий с российскими разработчиками. По данным газеты «‎Коммерсант»‎, среди потенциальных инвесторов из КНР — компании Fimi, AEE и ZeroZero. Цена на квадрокоптеры этих фирм начинается от 14 тыс. рублей ($160).