Жители Ташкента зажгли тысячи свечей в День памяти и скорби

В Ташкенте в День памяти и скорби на территории мемориального комплекса «Братские могилы» состоялась ежегодная акция «Свеча памяти», посвященная жертвам Второй мировой войны. Собравшиеся из тысяч свечей составили надпись «Ташкент помнит» и почтили память павших героев минутой молчания. Согласно архивным данным, в годы Второй мировой войны на фронте погибли больше 100 тысяч узбеков. #trtнарусском #узбекистан #ташкент #деньпамяти #свечи #shorts #трт #новости