ПОЛИТИКА
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Жители Ташкента зажгли тысячи свечей в День памяти и скорби
В Ташкенте в День памяти и скорби на территории мемориального комплекса «Братские могилы» состоялась ежегодная акция «Свеча памяти», посвященная жертвам Второй мировой войны. Собравшиеся из тысяч свечей составили надпись «Ташкент помнит» и почтили память павших героев минутой молчания. Согласно архивным данным, в годы Второй мировой войны на фронте погибли больше 100 тысяч узбеков. #trtнарусском #узбекистан #ташкент #деньпамяти #свечи #shorts #трт #новости
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23 июня 2023 г.
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