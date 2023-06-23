Авиакомпания Turkish Airlines (THY) перевезла рекордное число пассажиров и совершила самое большое количество рейсов в своей истории. Об этом сообщил пресс-секретарь THY Яхья Устюн. Устюн написал в социальных сетях, что компания не останавливается на достигнутых результатах.

«Мы доставили 285 877 гостей из-за границы на родину, а также совершили 1664 рейса. Тем самым мы установили рекорд по числу ежедневных полетов и перевозке пассажиров. Это новые масштабы для нашей компании. Мы продолжим нести наш флаг в небесах и летать высоко‎»‎, — заявил представитель THY.

Во время праздничных выходных в честь Курбан-байрама — его в этом году отмечают 23 июня — авиакомпания организует в общей сложности 204 дополнительных внутренних и международных рейса в период с 23 июня по 2 июля. 198 из них будут выполнены из аэропорта Стамбула.

Как ранее писал TRT на русском, THY намерен расширить и обновить свой флот. Компания закупит 400 узкофюзеляжных и 200 широкофюзеляжных самолетов, а также 25-30 самолетов Boeing 777x или 350x. Об этом 5 июня заявил председатель правления компании Ахмет Болат на ежегодном общем собрании Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Стамбуле.

Глава компании отметил: с учетом последних пополнений парк THY увеличится с нынешних 435 до 813 самолетов. Выручка Turkish Airlines в первом квартале выросла на 42,7% в среднегодовом исчислении, а чистая прибыль увеличилась на 45%, уточнил Болат.