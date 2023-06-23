Турция в 2023 году поставит беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ANKA еще четырем странам, пишет агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление Turkish Aerospace Industries (TAI).

Главный инженер компании по продукции Зия Доган отметил, что «один зарубежный заказчик уже активно использует дроны ANKA». Он не стал уточнять, какие именно государства получат эти турецкие беспилотники.

Доган добавил, что TAI подписала экспортную сделку с еще страной на поставку дронов ANKA в 2024 году. Общий налет этой модели беспилотника, поставленной отечественным заказчикам, достиг 200 тыс. часов, отметил представитель TAI.

Первая модель БПЛА ANKA совершила первый полет в 2010 году. Дрон используется для дневной и ночной всепогодной разведки, он обнаруживает и идентифицирует цели. Кроме того, БПЛА можно летать автономно — для этого предусмотрена функция автоматического взлета и посадки.

Базирующаяся в Анкаре компания TAI производит БПЛА, самолеты, вертолеты и спутники, а также их компоненты, уточняет «‎Анадолу»‎. Она была создана в июне 1973 года с целью снижения зависимости Турции от иностранных поставщиков.

Как ранее писал TRT на русском, дроны ANKA в январе текущего года приобрел Кыргызстан. Об этом сообщил завотделом информационной политики администрации президента республики Дайырбек Орунбеков.

«Кыргызстан закупил [у Турции] современную военную технику, такую как [беспилотники] Bayraktar TB2, Aksungur, Akıncı и ANKA», — отметил Орунбеков, но не уточнил количество.

В конце декабря Кыргызстан, как сообщало агентство «‎Анадолу‎»‎, ‎получил разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar TB2 и передал их национальной Пограничной службе. Ожидается, что все закупленные БПЛА также будут переданы этому ведомству.

После поставок всех закупленных дронов Кыргызстан станет второй страной после Турции, которая использует все четыре различных БПЛА, произведенных турецкой оборонной промышленностью.

В мае 2022 года TRT на русском писал, что Турция начнет производить ударные беспилотные летательные аппараты ANKA в Казахстане. Техническое обслуживание и ремонт БПЛА будут производиться также на совместном предприятии в этой стране. Казахстан, таким образом, стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство беспилотников ANKA.