Тысячи паломников приняли участие в пятничной молитве в Мекке перед хаджем

Паломники, которые прибыли в Мекку для совершения хаджа, выполняют таваф — ритуальный обход против часовой стрелки вокруг Каабы. Первый таваф совершается сразу по прибытии в Мекку, второй — в день Курбан-Байрама и третий раз — в завершение хаджа. Это один из видов поклонения у мусульман, при котором Каабу нужно обойти семь раз, три из которых в быстром темпе и четыре медленно.Ожидается, что в 2023 году в хадж приедут около 2,6 млн человек, что является рекордным количеством после пандемии коронавируса. #trtнарусском #хадж #таваф #мекка #кааба #хадж2023 #shorts #трт #новости