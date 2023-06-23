ПОЛИТИКА
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Тысячи паломников приняли участие в пятничной молитве в Мекке перед хаджем
Паломники, которые прибыли в Мекку для совершения хаджа, выполняют таваф — ритуальный обход против часовой стрелки вокруг Каабы. Первый таваф совершается сразу по прибытии в Мекку, второй — в день Курбан-Байрама и третий раз — в завершение хаджа. Это один из видов поклонения у мусульман, при котором Каабу нужно обойти семь раз, три из которых в быстром темпе и четыре медленно.Ожидается, что в 2023 году в хадж приедут около 2,6 млн человек, что является рекордным количеством после пандемии коронавируса. #trtнарусском #хадж #таваф #мекка #кааба #хадж2023 #shorts #трт #новости
Тысячи паломников приняли участие в пятничной молитве в Мекке перед хаджем / Others
23 июня 2023 г.
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