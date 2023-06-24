Мятеж Пригожина! Вертолетные удары на окраине Воронежа

Очевидцы снимают видео ударов по Воронежу. Многие пишут о вертолётной атаке. Горит нефтебаза. В городе приостановили межрегиональные рейсы. Президент РФ Владимир Путин заявил, что военные и другие госорганы получили необходимые приказы в связи с попыткой вооруженного мятежа, организованного руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В Москве и других регионах вводятся меры антитеррористического характера. #trtнарусском #россия #пригожин #воронеж #мятеж #путин #военные #вагнер #трт #новости #восстание