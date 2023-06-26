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Россия нанесла авиаудары по зоне деэскалации напряженности в сирийском Идлибе
ВКС РФ совершила атаки по Идлибу. Авиаударам подвергся овощной рынок в центре города Джиср-эш-Шугур. По данным Управления гражданской обороны Сирии (Белые каски), также нанесены удары по административному центру Идлиба и селению Бейнин. По предварительным данным, 13 человек погибли, десятки раненых. #Сирия #Идлиб #Россия #война #авиаудар #авиабомба #авиация
Россия нанесла авиаудары по зоне деэскалации напряженности в сирийском Идлибе / Others
26 июня 2023 г.
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