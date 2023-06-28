Путин: ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась из госбюджета

Президент России Владимир Путин заявил, что частная военная компания «Вагнер» финансировалась из госбюджета. Начиная с мая 2022 по май 2023 на ЧВК было потрачено больше 86 млрд рублей ($1 млрд). Дополнительно к этому холдинг «Конкорд», принадлежащий Евгению Пригожину, получил от РФ еще 80 млрд рублей.В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Вечером того же дня стало известно о деэскалации ситуации и договоренностях с наемниками вернуться в полевые лагеря. #Россия #Москва #Путин #Вагнер #Пригожин