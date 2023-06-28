ПОЛИТИКА
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В Москве из-за праздника Курбан-байрам перекрыли движение на нескольких улицах
Около 200 тысяч мусульман провели утреннюю молитву в честь праздника Курбан-байрам в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях Москвы. Из-за праздника в столице России перекрыли движение на нескольких улицах. #Курбанбайрам #Россия #Москва
Около 200 тысяч мусульман провели утреннюю молитву в честь праздника Курбан-байрам в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях Москвы. Из-за праздника в столице России перекрыли движение на нескольких улицах. / Others
28 июня 2023 г.
Истории
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