За 54 года Мекку посетили более 99 миллионов паломников

Начиная с 1968 года Мекку посетили более 99 миллионов паломников. Такие данные приводит Институт статистики Саудовской Аравии. В 2023 году паломничество совершают 2,4 миллиона человек. Курбан-байрам является завершением хаджа. Накануне паломники поднялись на гору Арафат, а в день жертвоприношения совершают символическое кидание камнями и семикратный обход вокруг Каабы. #Кааба #Мекка #Курбанбайрам