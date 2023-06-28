ПОЛИТИКА
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За 54 года Мекку посетили более 99 миллионов паломников
Начиная с 1968 года Мекку посетили более 99 миллионов паломников. Такие данные приводит Институт статистики Саудовской Аравии. В 2023 году паломничество совершают 2,4 миллиона человек. Курбан-байрам является завершением хаджа. Накануне паломники поднялись на гору Арафат, а в день жертвоприношения совершают символическое кидание камнями и семикратный обход вокруг Каабы. #Кааба #Мекка #Курбанбайрам
За 54 года Мекку посетили более 99 миллионов паломников / Others
28 июня 2023 г.
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