ПОЛИТИКА
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Обломки Титана достали со дна океана
Обломки Титана отправили на исследование в канадский Сент-Джонс, чтобы понять причину взрыва батискафа. Связь с подводным аппаратом пропала через 1 час 45 минут после погружения во время экспедиции к затонувшему «Титанику». На борту находились пять человек. Спасательные бригады из США, Канады и Франции больше 4 суток проводили поиски на площади около 30 тыс. кв км пока не обнаружили обломки подводного аппарата. #Титаник #Титан #батискаф
Обломки Титана / Others
29 июня 2023 г.
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