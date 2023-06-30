ПОЛИТИКА
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Турецкие врачи поставили на ноги британку
Элис Найт приехала в Турцию, чтобы узнать точный диагноз, который ей не могли поставить врачи в Великобритании. Но она не только узнала причину болей, но и сделала операцию по замене тазобедренного сустава. Женщина говорит, что уже через несколько месяцев она вернулась к активному образу жизни. #trtнарусском #турция #медицина #великобритания #врачи #трт #новости
Элис Найт приехала в Турцию, чтобы узнать точный диагноз, который ей не могли поставить врачи в Великобритании. Но она не только узнала причину болей, но и сделала операцию по замене тазобедренного сустава. Женщина говорит, что уже через несколько месяцев она вернулась к активному образу жизни. / Others
30 июня 2023 г.
Истории
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