Турецкие врачи поставили на ноги британку

Элис Найт приехала в Турцию, чтобы узнать точный диагноз, который ей не могли поставить врачи в Великобритании. Но она не только узнала причину болей, но и сделала операцию по замене тазобедренного сустава. Женщина говорит, что уже через несколько месяцев она вернулась к активному образу жизни. #trtнарусском #турция #медицина #великобритания #врачи #трт #новости