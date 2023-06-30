Эрдоган: Оскорбление мусульман не может быть свободой слова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой в адрес шведских властей после того, как мигрант из Ирака сжег Коран возле мечети Стокгольма в первый день праздника Курбан-байрам. Шведская полиция при этом наблюдала за происходящим и не вмешивалась. #trtнарусском #турция #эрдоган #коран #швеция #исламофобия #мусульмане #курбанбайрам #ислам #свободаслова #трт #новости #оскорбление