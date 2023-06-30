ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Оскорбление мусульман не может быть свободой слова
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой в адрес шведских властей после того, как мигрант из Ирака сжег Коран возле мечети Стокгольма в первый день праздника Курбан-байрам. Шведская полиция при этом наблюдала за происходящим и не вмешивалась. #trtнарусском #турция #эрдоган #коран #швеция #исламофобия #мусульмане #курбанбайрам #ислам #свободаслова #трт #новости #оскорбление
Эрдоган: Оскорбление мусульман не может быть свободой слова / Others
30 июня 2023 г.
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