ПОЛИТИКА
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Францию охватили протесты из-за убийства подростка полицейским
Убийство подростка полицейским спровоцировало массовые беспорядки по всей Франции, которые не прекращаются уже третий день. Арестовано почти 700 протестующих, 250 полицейских получили ранения в столкновениях. Президент Франции осудил убийство подростка сотрудником полиции, назвав его «необъяснимым» и «непростительным». #trtнарусском #франция #трт #новости
Францию охватили протесты из-за убийства подростка полицейским / Others
30 июня 2023 г.
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