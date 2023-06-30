Францию охватили протесты из-за убийства подростка полицейским

Убийство подростка полицейским спровоцировало массовые беспорядки по всей Франции, которые не прекращаются уже третий день. Арестовано почти 700 протестующих, 250 полицейских получили ранения в столкновениях. Президент Франции осудил убийство подростка сотрудником полиции, назвав его «необъяснимым» и «непростительным». #trtнарусском #франция #трт #новости