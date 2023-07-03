В Лондоне мусульмане вышли на протесты против сожжения Корана в Швеции

В Лондоне мусульмане вышли на протест против акции сожжения Корана в Швеции. 28 июня, в день Курбан-Байрама, выходец из Ирака Салван Момика под охраной шведской полиции демонстративно сжег копию священной для мусульман книги. Многие страны, а также международные организации осудили действия властей Швеции, которые не препятствовали сожжению. #trtнарусском #великобритания #лондон #швеция #стокгольм #коран #преступление #сожжениекорана #трт #новости