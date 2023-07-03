ПОЛИТИКА
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В Лондоне мусульмане вышли на протесты против сожжения Корана в Швеции
В Лондоне мусульмане вышли на протест против акции сожжения Корана в Швеции. 28 июня, в день Курбан-Байрама, выходец из Ирака Салван Момика под охраной шведской полиции демонстративно сжег копию священной для мусульман книги. Многие страны, а также международные организации осудили действия властей Швеции, которые не препятствовали сожжению. #trtнарусском #великобритания #лондон #швеция #стокгольм #коран #преступление #сожжениекорана #трт #новости
В Лондоне мусульмане вышли на протесты против сожжения Корана в Швеции / Others
3 июля 2023 г.
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