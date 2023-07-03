ПОЛИТИКА
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Протестующие попытались протаранить дом мэра пригорода Парижа на горящем автомобиле
Мэр пригорода Парижа заявил о нападении на его дом. Протестующие попытались протаранить здание на горящем автомобиле. По словам чиновника, в доме были его жена и двое детей, одна из дочерей пострадала. Во Франции пятую ночь не утихают беспорядки. Согласно информации МВД Франции, в стране задержали более 700 человек. Протесты начались по всей стране после того, как полицейский застрелил в Нантере 17-летнего подростка североафриканского происхождения. #trtнарусском #франция #протесты #трт #новости #shorts
Протестующие попытались протаранить дом мэра пригорода Парижа на горящем автомобиле / Others
3 июля 2023 г.
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