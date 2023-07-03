Протестующие попытались протаранить дом мэра пригорода Парижа на горящем автомобиле

Мэр пригорода Парижа заявил о нападении на его дом. Протестующие попытались протаранить здание на горящем автомобиле. По словам чиновника, в доме были его жена и двое детей, одна из дочерей пострадала. Во Франции пятую ночь не утихают беспорядки. Согласно информации МВД Франции, в стране задержали более 700 человек. Протесты начались по всей стране после того, как полицейский застрелил в Нантере 17-летнего подростка североафриканского происхождения. #trtнарусском #франция #протесты #трт #новости #shorts