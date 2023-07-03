РФ и Судан планируют наладить совместную добычу золота и редкоземельных металлов на территории африканской страны. В проектах возможно участие и других стран. Об этом в интервью российскому государственному агентству РИА Новости заявил заместитель председателя переходного суверенного совета Судана Малик Агар.

«‎‎Речь идет о совместных предприятиях, и они (переговоры — ред.) продолжаются. И участвуют в них не только Судан и Россия, но и другие государства. Может быть, война [внутренний конфликт в Судане между армией и спецназом] и повлияла каким-то образом, но переговоры идут», — уточнил Агар.

В марте 2023 года посол Судана в Москве Мохаммед Сиррадж заявил, что Хартум планирует привлечь российские инвестиции в сфере разведки и добычи полезных ископаемых.

В сентябре 2021 года российское государственное агентство «‎‎Росгеология» подписало контракт с Хартумом по созданию геологической карты и поиску золота в этой стране. Агентство продолжило работы в Судане и после начала внутреннего конфликта в республике.

Как ранее писал TRT на русском, ситуация в Судане обострилась 15 апреля из-за разногласий между двумя главными военачальниками страны — командующим суданской армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования (СБР или спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало (его еще называют Хамидти или Хемедти). Их спор вылился в беспрецедентную битву за контроль над богатой ресурсами страной, где проживает более 46 млн человек. Конфликт продолжается уже третий месяц, усилия Саудовской Аравии и США по примирению враждующих сторон пока не увенчались успехом.

РИА Новости уточняют: в Судане работают российские фирмы из сферы геологии и недропользования. В золотодобывающей отрасли — «‎‎ГПБ Глобал Ресорсиз» (проект «‎‎Куш», где добыча составляет около 1,5 тонны золота в год), а также фирмы «‎‎М-Инвест» и «‎‎Русдрагмед».

Добыча золота в Судане — одна из крупнейших статей дохода местного бюджета. Вместе с нефтедобычей и сельским хозяйством она приносит около 70% бюджетных поступлений.