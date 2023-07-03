Турецкие моряки спасли дрейфовавшего в Атлантическом океане француза

Моряки турецкого танкера спасли у берегов Пуэрто-Рико француза Дидье Бовара, который хотел переплыть Атлантический океан на своей 6-метровой лодке. На 137-й день он подал сигнал тревоги береговой охране. Спустя 6 часов поисково-спасательной операции он уже был на палубе турецкого танкера и благодарил за спасение. #trtнарусском #США #ПуэртоРико #спасение #турки #Атлантическийокеан #Карибскоеморе #турция #трт #новости