Как робот дирижировал национальным оркестром Южной Кореи в Сеуле

Робот EveR 6 занял место дирижера на концерте национального оркестра Южной Кореи в Сеуле, чтобы вместе с ведущими музыкантами исполнить три произведения. Андроид с двумя руками разработан учеными Корейского института промышленных технологий. А вот как это было. #trtнарусском #корея #робот #дирижер #сеул #shorts #трт #новости