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Как робот дирижировал национальным оркестром Южной Кореи в Сеуле
Робот EveR 6 занял место дирижера на концерте национального оркестра Южной Кореи в Сеуле, чтобы вместе с ведущими музыкантами исполнить три произведения. Андроид с двумя руками разработан учеными Корейского института промышленных технологий. А вот как это было. #trtнарусском #корея #робот #дирижер #сеул #shorts #трт #новости
Как робот дирижировал национальным оркестром Южной Кореи в Сеуле / Others
3 июля 2023 г.
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