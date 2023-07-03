Китайский полицейский стал героем местных СМИ

Китайский полицейский отдыхал с семьей на природе, когда вдруг увидел, как автомобиль падает с моста в реку. Полицейский сразу же кинулся на помощь. В машине было два пассажира, одному из них он оказал первую медицинскую помощь. А когда прибыли медики, оказалось, что спасатель вывихнул лодыжку и бедро и ему самому нужна госпитализация. #trtнарусском #китай #хэнань #полицейский #спасатель #утопающие #shorts #трт #новости