ПОЛИТИКА
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Китайский полицейский стал героем местных СМИ
Китайский полицейский отдыхал с семьей на природе, когда вдруг увидел, как автомобиль падает с моста в реку. Полицейский сразу же кинулся на помощь. В машине было два пассажира, одному из них он оказал первую медицинскую помощь. А когда прибыли медики, оказалось, что спасатель вывихнул лодыжку и бедро и ему самому нужна госпитализация. #trtнарусском #китай #хэнань #полицейский #спасатель #утопающие #shorts #трт #новости
Китайский полицейский стал героем местных СМИ / Others
3 июля 2023 г.
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