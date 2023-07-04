Во время землетрясения в Баку люди выбежали на улицы

В Каспийском море у берегов Азербайджана в ночь на 4 июля произошло землетрясение магнитудой 5,4. Очаг залегал на глубине 35 километров. Подземные толчки ощущались в столице Баку. Жители города начали экстренно покидать свои дома. Землетрясение зафиксировано и на каспийском побережье Дагестана. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. #trtнарусском #азербайджан #землетрясение #землетрясения2023 #новостьдня #баку #толчки #каспийскоеморе #трт #новости