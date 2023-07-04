ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Эрдоган про вступление Швеции в НАТО: Мы хотим, чтобы они выполнили обещанное
Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до тех пор, пока Стокгольм не выполнит все соглашения, подписанные с Анкарой, заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, изменение законодательства Швеции было «бессмысленным», раз сторонники террористов РПК продолжают проводить акции протеста в столице и других городах. #trtнарусском #турция #анкара #эрдоган #нато #швеция #террористы #shorts #трт #новости
Эрдоган про вступление Швеции в НАТО: Мы хотим, чтобы они выполнили обещанное / Others
4 июля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us