Эрдоган про вступление Швеции в НАТО: Мы хотим, чтобы они выполнили обещанное

Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до тех пор, пока Стокгольм не выполнит все соглашения, подписанные с Анкарой, заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, изменение законодательства Швеции было «бессмысленным», раз сторонники террористов РПК продолжают проводить акции протеста в столице и других городах. #trtнарусском #турция #анкара #эрдоган #нато #швеция #террористы #shorts #трт #новости