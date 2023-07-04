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Израиль вторые сутки проводит массовую зачистку Дженина
Израиль уже вторые сутки продолжает самую масштабную за последние 20 лет зачистку палестинского города Дженин и одноименного лагеря на Западном берегу. Израильские силы уничтожают инфраструктуру города, заявляя, что атакуют террористов. Погибли по меньшей мере 10 палестинцев, около сотни получили ранения, тысячи жителей бежали из города. #trtнарусском #палестина #израиль #трт #новости
Израиль вторые сутки проводит массовую зачистку Дженина / Others
4 июля 2023 г.
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