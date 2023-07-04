Израиль вторые сутки проводит массовую зачистку Дженина

Израиль уже вторые сутки продолжает самую масштабную за последние 20 лет зачистку палестинского города Дженин и одноименного лагеря на Западном берегу. Израильские силы уничтожают инфраструктуру города, заявляя, что атакуют террористов. Погибли по меньшей мере 10 палестинцев, около сотни получили ранения, тысячи жителей бежали из города. #trtнарусском #палестина #израиль #трт #новости