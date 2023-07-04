ПОЛИТИКА
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Красный Полумесяц эвакуировал из Дженина сотни семей
Палестинское представительство Красного Полумесяца эвакуировало из Дженина более 500 палестинских семей. Израильская армия второй день проводит в городе рейды. Днем и ночью там слышны выстрелы и взрывы. Сообщается, что погибли по меньшей мере 10 палестинцев, еще больше сотни ранены. #trtнарусском #Палестина #Дженин #Западныйберег #оккупация #рейд #Израиль #эвакуация #КрасныйПолумесяц #сионизм #трт #новости
Красный Полумесяц эвакуировал из Дженина сотни семей / Others
4 июля 2023 г.
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