Красный Полумесяц эвакуировал из Дженина сотни семей

Палестинское представительство Красного Полумесяца эвакуировало из Дженина более 500 палестинских семей. Израильская армия второй день проводит в городе рейды. Днем и ночью там слышны выстрелы и взрывы. Сообщается, что погибли по меньшей мере 10 палестинцев, еще больше сотни ранены. #trtнарусском #Палестина #Дженин #Западныйберег #оккупация #рейд #Израиль #эвакуация #КрасныйПолумесяц #сионизм #трт #новости