В Китае автомобили и дома сносит потоком воды

По меньшей мере 15 человек погибли на юго-западе Китая в результате проливных дождей. По данным гидрометеорологического центра, в регионе выпало 219 миллиметров осадков на квадратный метр, что вдвое превысило норму. Больше 4 тысяч жителей 19 поселков в разных провинциях эвакуированы. #trtнарусском #китай #чунцин #наньчун #наводнение #сель #осадки #shorts #новости #трт