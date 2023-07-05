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В Китае автомобили и дома сносит потоком воды
По меньшей мере 15 человек погибли на юго-западе Китая в результате проливных дождей. По данным гидрометеорологического центра, в регионе выпало 219 миллиметров осадков на квадратный метр, что вдвое превысило норму. Больше 4 тысяч жителей 19 поселков в разных провинциях эвакуированы. #trtнарусском #китай #чунцин #наньчун #наводнение #сель #осадки #shorts #новости #трт
В Китае автомобили и дома сносит потоком воды / Others
5 июля 2023 г.
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