ПОЛИТИКА
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Украина построит с нуля 150-км водопровод на юге страны
Магистральные водопроводы проведут в областях, пострадавших в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС. Они обеспечат водой 1 млн человек
Украина построит с нуля 150-км водопровод на юге страны
Карачуновское водохранилище / Others
5 июля 2023 г.

В Украине построят магистральные водопроводы на юге страны, в пострадавших от разрушения Каховской ГЭС регионах. Власти планируют с нуля построить 150-км водопровод от Карачуновского водохранилища до Хортицы и Томаковки. Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Он уточнил: проект предусматривает строительство магистральных водопроводов Карачуновское водохранилище - Кривой Рог - Южное водохранилище, Марганец - Никополь, Хортица (ДВС2) - Томаковка.

«Водопровод будет в буквальном смысле прокладываться с нуля, международные партнеры привлечены к закупке и логистике труб необходимого диаметра и насосов большой мощности. Ставим для себя амбициозную задачу — завершить работы как можно скорее», — написал Кубраков.

Водопровод для 1 млн человек

Вице-премьер подчеркнул: магистральный водопровод обеспечит водой минимум 1 млн человек в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. Часть этих регионов оккупированы российскими войсками.

Также Киев выделил Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям почти 846 млн грн ($23 млн), чтобы обеспечить регионы питьевой водой.

В сентябре 2022 года Россия провела на территории Запорожской и Херсонской областей референдумы. По итогам голосования подконтрольные РФ части этих регионов вошли в состав России. Международное сообщество раскритиковало референдумы и не признало их результаты.

Разрушение Каховской ГЭС

Как ранее писал TRT на русском, дамба Каховской ГЭС была разрушена 6 июня. Украина обвинила в катастрофе Россию, которая контролирует территорию станции. Москва, в свою очередь, заявила, что причиной обрушения дамбы стал обстрел украинскими войсками. Спецслужбы союзников Киева, в том числе США, все еще выясняют, кто несет ответственность, пишет агентство Bloomberg.

По оценке генсека ООН Антониу Гутерриша, разрушение плотины стало «монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой». Генсек подчеркнул: по меньшей мере 16 тыс. человек потеряли дома из-за затопления.

Министерство аграрной политики Украины 7 июня сообщило, что разрушение Каховской ГЭС грозит привести к обмелению Каховского водохранилища и опустыниванию южных регионов страны. Пострадают как фермеры на юге страны, так и обычные жители.

По данным ведомства, техногенная катастрофа нарушит 31 систему орошения полей в трех южных областях Украины — Днепропетровской, Херсонской и Запорожской. В 2021 году системы, о которых говорит Минагрополитики, обеспечивали орошение на 584 тыс. га. С этой территории в том году было собрано около 4 млн тонн зерновых и масличных культур.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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