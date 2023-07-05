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Редкие кадры разрушений в Дженине
Израильская армия покинула Дженин. Военная операция длилась около 48 часов и стала самой масштабной на Западном берегу за последние 20 лет. В ней были задействованы тысячи военнослужащих, применялись авиация и тяжелая инженерная техника. Сообщается о 12 погибших палестинцах, среди которых 4 ребенка. Более 120 человек получили ранения, 20 из них в тяжелом состоянии. #trtнарусском #палестина #дженин #израиль #shorts #трт #новости
Редкие кадры разрушений в Дженине / Others
5 июля 2023 г.
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