Германия и Польша спорят по поводу открытия совместного ремонтного центра для танков Leopard, поставляемых Украине. Об этом пишет украинская газета «‎Европейская правда»‎ со ссылкой на источники.

По данным издания, министр обороны ФРГ Борис Писториус 21 апреля анонсировал открытие ремонтного центра для танков Leopard. По его словам, предприятие должно было открыться в конце мая в Польше. Министр уточнил, что стоимость центра составит около €150 млн.

Однако спустя два месяца после встречи в Рамштайне, по словам источников в оборонной промышленности, германо-польский танковый проект так и не сдвинулся с места. Вместо этого Берлин и Варшава ведут непримиримые споры о деталях структуры совместного предприятия.

В чем причина спора?

Издание Spiegel уточняет: польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall подписали договор о создании совместного предприятия. Танковые цеха планировалось создать на польских заводах в Гливицах и Познани. Расходы на ремонт танков должно было покрывать правительство Германии. Но возник вопрос оплаты работ.

PGZ хочет взимать более €100 тыс. за «первоначальную диагностику» танков. В Германии за эту работу готовы заплатить не более €12 тыс., уточняет издание. Также польский подрядчик не хочет брать на себя гарантии после ремонта.

Мешают Берлину и Варшаве и политические разногласия, подчеркивает Spiegel. Вот уже несколько месяцев правительство Польши ведет кампанию против Берлина. Правящая польская партия «Право и справедливость» (PiS) почти не упускает возможности выступить против правительства Олафа Шольца, отмечает издание.

Первый проект соглашения был готов несколько дней назад, но к концу прошлой недели стороны так и не подписали документ из-за различных спорных моментов. Несколько танков Leopard, нуждающихся в ремонте, уже прибыли в Польшу из Украины, поэтому запуск ремонтного центра затягивать нельзя, заключает издание.

Как ранее писал TRT на русском, Франция и Германия поссорились из-за планов Берлина создать единую европейскую систему противовоздушной обороны — European Sky Shield (ESS).

По данным Financial Times (FT), проект ESS предполагает совместные закупки оборудования. К инициативе Берлина присоединились уже 17 стран континента, включая Великобританию, страны Балтии, Швецию и Финляндию. Но ключевые страны региона — Франция, Италия и Польша — остались в стороне, уточняет газета.

Главная причина недовольства — эти страны не могут пожертвовать интересами национальной промышленности. Париж, в частности, был застигнут врасплох заявлением ESS и отложил франко-германский саммит отчасти из-за своего раздражения, отмечает FT.