Германия и Польша спорят по поводу открытия совместного ремонтного центра для танков Leopard, поставляемых Украине. Об этом пишет украинская газета «Европейская правда» со ссылкой на источники.
По данным издания, министр обороны ФРГ Борис Писториус 21 апреля анонсировал открытие ремонтного центра для танков Leopard. По его словам, предприятие должно было открыться в конце мая в Польше. Министр уточнил, что стоимость центра составит около €150 млн.
Однако спустя два месяца после встречи в Рамштайне, по словам источников в оборонной промышленности, германо-польский танковый проект так и не сдвинулся с места. Вместо этого Берлин и Варшава ведут непримиримые споры о деталях структуры совместного предприятия.
В чем причина спора?
Издание Spiegel уточняет: польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall подписали договор о создании совместного предприятия. Танковые цеха планировалось создать на польских заводах в Гливицах и Познани. Расходы на ремонт танков должно было покрывать правительство Германии. Но возник вопрос оплаты работ.
PGZ хочет взимать более €100 тыс. за «первоначальную диагностику» танков. В Германии за эту работу готовы заплатить не более €12 тыс., уточняет издание. Также польский подрядчик не хочет брать на себя гарантии после ремонта.
Мешают Берлину и Варшаве и политические разногласия, подчеркивает Spiegel. Вот уже несколько месяцев правительство Польши ведет кампанию против Берлина. Правящая польская партия «Право и справедливость» (PiS) почти не упускает возможности выступить против правительства Олафа Шольца, отмечает издание.
Первый проект соглашения был готов несколько дней назад, но к концу прошлой недели стороны так и не подписали документ из-за различных спорных моментов. Несколько танков Leopard, нуждающихся в ремонте, уже прибыли в Польшу из Украины, поэтому запуск ремонтного центра затягивать нельзя, заключает издание.
Как ранее писал TRT на русском, Франция и Германия поссорились из-за планов Берлина создать единую европейскую систему противовоздушной обороны — European Sky Shield (ESS).
По данным Financial Times (FT), проект ESS предполагает совместные закупки оборудования. К инициативе Берлина присоединились уже 17 стран континента, включая Великобританию, страны Балтии, Швецию и Финляндию. Но ключевые страны региона — Франция, Италия и Польша — остались в стороне, уточняет газета.
Главная причина недовольства — эти страны не могут пожертвовать интересами национальной промышленности. Париж, в частности, был застигнут врасплох заявлением ESS и отложил франко-германский саммит отчасти из-за своего раздражения, отмечает FT.