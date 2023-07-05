Российская госкорпорация «Росатом» в 2024 году получит 300 млн руб. ($3,3 млн) на закупку беспилотников для арктической разведки. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на заместителя главы дирекции СМП «Росатома» Максима Кулинко.

Беспилотные авиасистемы (БАС) нужны для мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути (СМП) — арктическом маршруте из Мурманска до Дальнего Востока РФ.

Кулинко уточнил: «Росатом‎»‎ на 300 млн руб. планирует закупить две БАС. Каждая будет состоять из двух дронов, системы связи и комплексов управления. Эти системы будут передавать данные по ледовой обстановке в режиме реального времени. Поступающая с беспилотников информация будет обрабатываться на единой цифровой платформе, которую сейчас «Росатом» создает для Севморпути.

Корпорация планирует установить БАС на каждом ледоколе. Беспилотники станут частью общей системы разведки ледовой обстановки. Помимо информации с БАС, в системе также задействуют бортовые измерительные комплексы и спутниковые данные.

Кулинко отметил технические особенности разрабатываемых беспилотников: они должны выдерживать обледенение и сильные ветры Арктики.

Как ранее писал TRT на русском, китайские производители дронов хотят организовать производство в России. Они ведут переговоры об организации совместных предприятий с российскими разработчиками.

По данным газеты «‎Коммерсант»‎, среди потенциальных инвесторов из КНР — компании Fimi, AEE и ZeroZero. Цена на квадрокоптеры этих фирм начинается от 14 тыс. рублей ($160), уточняет издание. Среди причин, почему компании из КНР решили наладить производство в России, — проблемы с сертификацией дронов в РФ, сообщают источники «‎Коммерсанта»‎.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) «ограничила сертификации ввозимых дронов, поскольку они работают на тех же частотах, что и оборудование МЧС, МВД и т. д.».