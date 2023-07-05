Китай намерен с 1 августа ограничить экспорт галлия и германия в Европу. Это два редкоземельных материала, используемые в производстве чипов, полупроводников и электромобилей. Мера Пекина стала очередным витком торговой войны Запада с КНР, пишет агентство Bloomberg.

Китай — крупнейший в мире производитель галлия и германия. ЕС получает 71% галлия из КНР и 45% германия. Министерство торговли КНР введение запрета пояснило так: это нужно для защиты национальной безопасности и интересов Китая.

Китайским поставщикам галлия и германия нужно будет получать лицензию на экспорт в Минторге. Они должны будут указывать, как конечный получатель планирует использовать металлы.

Шаг Китая стал ответом на действия США и ЕС

Как уточняет Bloomberg, этот шаг Пекина стал ответом на действия США, которые ранее ввели ограничения на поставки высокотехнологичных компонентов в КНР.

Агентство отмечает, что запрет приведет к росту расходов производителей чипов и аппаратного обеспечения. Это в свою очередь нанесет удар по «‎зеленому переходу»‎ Евросоюза и «‎продемонстрирует пределы усилий Запада вывести цепочки поставок за пределы досягаемости политиков в Пекине‎».

Ограничения, как пишет Bloomberg, были приняты спустя несколько недель после того, как ЕС обнародовал новую стратегию экономической безопасности. Она направлена на надзор за экспортом критически важных технологий и может ограничить внешние инвестиции во имя национальной безопасности. Предложение стало частью растущего стремления ЕС усилить инструменты безопасности. Как уточняет издание, это связано с тем, что Китай и Россия все чаще используют торговлю и контроль над критически важными линиями снабжения для достижения политических и даже военных целей.

«Действия Китая — яркое напоминание о том, кто имеет преимущество в этой игре», — заявила Симона Тальяпьетра, исследователь из аналитического центра Брейгеля в Брюсселе.

«Суровая реальность такова, что Западу потребуется как минимум десятилетие, чтобы снизить риски китайских цепочек поставок полезных ископаемых, так что это действительно асимметричная зависимость», — заключила эксперт.

Может ли ВТО вмешаться в спор ЕС и Китая?

Еврокомиссия может оспорить новые экспортные ограничения Китая через процедуру урегулирования споров во Всемирной торговой организации (ВТО), базирующейся в Женеве, уточняет Bloomberg.

Однако на рассмотрение такого спора через ВТО могут уйти годы. Кроме того, заявление Пекина о том, что эти меры необходимы для национальной безопасности, фактически снимает с него ответственность. Эта лазейка, уточняет агентство, позволяет правительствам предпринимать «любые действия, которые оно считает необходимыми для защиты интересов безопасности».

Как ранее писал TRT на русском, компании из КНР будут производить электромобили на территории Беларуси. Об этом сообщил министр экономики страны Александр Червяков по итогам визита в Китай.

«Достигнуты договоренности по развитию в Республике Беларусь электротранспорта, ряд компаний дали свое согласие на организацию производства в Беларуси электромобилей», — заявил политик. Он не уточнил, какие именно модели китайских электрокаров будут собирать в республике.