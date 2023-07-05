Российские яхт-клубы столкнулись с нехваткой мест для стоянки лодок. В Сочи, Севастополе, Московской области, Санкт-Петербурге до конца лета парковки для яхт укомплектованы, а мест для их зимнего хранения в некоторых яхт-клубах почти не осталось, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка яхтенного туризма. Они называют две причины дефицита — слабое развитие яхтенной индустрии и приток яхт из Европы из-за санкций.

Вице-президент Ассоциации развития яхтенного туризма и марин и председатель совета директоров группы «Альянс Марин Девелопмент» Ольга Шебзухова отметила кратный дефицит мест для стоянки на Азово-Черноморском побережье: в наличии около 500-600 мест для парковки без полноценного обслуживания, а потребность составляет не менее 10 000 мест.

В октябре 2021 года проблема яхтенного туризма в России привлекла внимание властей, и правительство тогда утвердило специальную концепцию развития яхтенной индустрии до 2030 года, отмечает Шебзухова. Центрами яхтенного туризма, согласно этой концепции, должны стать Краснодарский край, аннексированный Крым, Петербург и Ленинградская область, Приморский край, Архангельская, Калининградская и Ростовская области, Татарстан, ряд приволжских городов, а также Москва. Для Азово-Черноморского побережья властями Краснодарского края была утверждена отдельная концепция развития яхтинга, разработчиком которой и выступала «Альянс Марин Девелопмент».

К 2030 году количество объектов яхтенной инфраструктуры на Азово-Черноморском побережье, согласно концепции, должно увеличиться до 44 (семь из них — в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях). Стоимость реализации первых пилотных проектов Шебзухова оценила примерно в 1 трлн рублей.

О нехватке мест для стоянки яхт этим летом говорят также в Санкт-Петербурге. По словам гендиректора яхт-клуба «Светлана» Олега Гусева, нагрузка увеличилась из-за ограничений: «В Финляндию не уйти, в Эстонию не уйти, никуда не уйти». Он добавил, что она изначально была «достаточно высокой» из-за расположения клуба в центре Петербурга.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), до пандемии на яхтинг за рубеж ежегодно выезжало около 200 000 россиян. В концепции развития яхтинга на Азово-Черноморском побережье отмечается, что Россия занимает второе место в мире по покупке яхт после США.

По экспертным оценкам, их ремонт, хранение, стоянка, а также эксплуатация происходят преимущественно за пределами России. На это россияне ежегодно тратят около €200 млн, оценивали в РСТ. Гендиректор Baikal Yachts Group Сергей Гмыра отметил: если раньше большинство покупателей яхт ориентировалось на европейский и американский яхтенный рынок, то сейчас очень многие стали рассматривать яхты российских производителей.