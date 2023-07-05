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Утки стали причиной ДТП на МКАД в Москве
Утиное семейство стало причиной ДТП на 86-ом километре МКАД в Москве. На видео с камеры наблюдения видно, как водитель грузовика останавливается, чтобы пропустить утку с утятами. За ним резко тормозят и другие автомобили. Сообщается, что несколько машин получили механические повреждения. А вот утки не пострадали. #trtнарусском #россия #москва #мкад #утка #утки #дтп #shorts #новости #трт
Утки стали причиной ДТП на МКАД в Москве / Others
5 июля 2023 г.
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