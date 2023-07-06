Последствия ночного ракетного удара по Львову

В результате ночного ракетного удара по Львову погибли 4 человека, больше 30 ранены. Местные власти сообщают, что частично разрушены 30 домов. Разбор завалов продолжается. По данным ВСУ, российские военные выпустили по меньшей мере 10 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря. Москва не комментирует инцидент. #trtнарусском #украина #обстрел #львов #калибр #война #ракеты #всу #армия #shorts #трт #новости