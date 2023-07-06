ПОЛИТИКА
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Полицейские применили водометы против демонстрантов в Тель-Авиве
В Тель-Авиве сотни тысяч демонстрантов вышли на главное шоссе Аялон и перекрыли его. Протесты вспыхнули против отставки начальника тель-авивского округа полиции Амихая Эшеда. В разгоне беспорядков полиция задействовала водометы. #trtнарусском #израиль #протесты #тельавив #протест #демонстранты #сионизм #водометы #полиция #израиль2023 #новостьдня #факты #новости #трт
Полицейские применили водометы против демонстрантов в Тель-Авиве / Others
6 июля 2023 г.
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