Фидан: освобождение Карабаха — победа всего тюркского мира

Освобождение оккупированных азербайджанских земель в Карабахе Анкара рассматривает как победу тюркского мира. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в Баку на мероприятии по случаю 100-летия со дня рождения национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. #trtнарусском #турция #азербайджан #фидан #карабах #баку #2023 #турция2023 #мусульмане #тюрки #shorts #новости #новостьдня #новоститурции