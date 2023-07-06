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Фидан: освобождение Карабаха — победа всего тюркского мира
Освобождение оккупированных азербайджанских земель в Карабахе Анкара рассматривает как победу тюркского мира. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в Баку на мероприятии по случаю 100-летия со дня рождения национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. #trtнарусском #турция #азербайджан #фидан #карабах #баку #2023 #турция2023 #мусульмане #тюрки #shorts #новости #новостьдня #новоститурции
Фидан: освобождение Карабаха — победа всего тюркского мира / Others
6 июля 2023 г.
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