В Ираке бесплатно раздают Коран прохожим в ответ на осквернение священной книги в Швеции

В иракском Киркуке группа волонтеров бесплатно раздала сотни экземпляров Корана прохожим. Акцию провели в ответ на акт вандализма, совершенный в Швеции 28 июня беженцем из Ирака, который сжег несколько страниц священной книги перед зданием Стокгольмской мечети. Инцидент вызвал осуждение со стороны нескольких стран, в том числе Турции. Организация исламского сотрудничества призвала принять коллективные меры для предотвращения подобных действий. #trtнарусском #ирак #Коран #киркук #акция #ответ #ислам #швеция #трт #новости