ПОЛИТИКА
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В Ираке бесплатно раздают Коран прохожим в ответ на осквернение священной книги в Швеции
В иракском Киркуке группа волонтеров бесплатно раздала сотни экземпляров Корана прохожим. Акцию провели в ответ на акт вандализма, совершенный в Швеции 28 июня беженцем из Ирака, который сжег несколько страниц священной книги перед зданием Стокгольмской мечети. Инцидент вызвал осуждение со стороны нескольких стран, в том числе Турции. Организация исламского сотрудничества призвала принять коллективные меры для предотвращения подобных действий. #trtнарусском #ирак #Коран #киркук #акция #ответ #ислам #швеция #трт #новости
В Ираке бесплатно раздают Коран прохожим в ответ на осквернение священной книги в Швеции / Others
6 июля 2023 г.
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