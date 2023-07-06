Алиев: мы обеспокоены попытками приравнять ислам к насилию и террору

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность ростом исламофобии и ксенофобии в мире. Об этом он заявил во время министерской встречи в Баку Координационного бюро Движения неприсоединения. В качестве примера он привел недавнее сожжение Корана в Швеции и убийство подростка алжирского происхождения во Франции. #trtнарусском #азербайджан #баку #нетисламофобии #исламофобия #ксенофобия #алиев #турция #трт #новости