6 июля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Ирак восстановит экологию с помощью мангровых деревьев
Ирак приступил к реализации крупнейшего экологического проекта по высаживанию мангровых деревьев. Эти растения помогут уменьшить выбросы углекислого газа, создадут новую экосистему в регионе и защитят прибрежные населенные пункты от штормов и наводнений. #trtнарусском #ирак #экосистема #мангра #лес #посадки #деревья #экология #растения #защита #трт #новости
Ирак восстановит экологию с помощью мангровых деревьев / Others
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