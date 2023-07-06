Американская компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, официально запустила свой текстовый сервис Threads, который позиционируется как главный конкурент Twitter.

За несколько часов в приложении зарегистрировалось свыше 5 млн пользователей.

Запуск на территории Евросоюза пока откладывается из-за особенностей законов, связанных с конфиденциальностью данных.

Threads является главным соперником Twitter, который принадлежит Илону Маску. У платформы есть ряд потенциальных конкурентов, но пока никто из них не заменил эту социальную сеть.

Приложение стало доступно 6 июля в 02:00 в официальных магазинах приложений Apple и Google Android в более чем 100 странах. Учетные записи уже были активны для таких знаменитостей, как Дженнифер Лопес, Шакира и Хью Джекман, а также для СМИ, включая The Washington Post, Reuters и The Economist.

«Давайте сделаем это. Добро пожаловать в Threads», — написал исполнительный директор Meta и основатель Facebook Марк Цукерберг в своем первом посте на новой платформе, которая пока будет работать без рекламы.

На фоне анонса запуска приложения между Илоном Маском и Марком Цукербергом осложнились отношения — они даже договорились встретиться друг с другом в боевой клетке, чтобы побороться.

«Это займет некоторое время, но я думаю, что это будет приложение для публичных разговоров с более чем 1 миллиардом человек. У Twitter была возможность сделать это, но им не удалось. Надеюсь, мы это сделаем», — сказал Цукерберг. Вскоре после этого он написал: «Только что прошло 5 миллионов регистраций за первые четыре часа…».