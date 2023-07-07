В Казахстане разработают киберполигон для отработки защиты от хакерских атак. Об этом 5 июля заявил председатель правления АО «‎‎Государственная техническая служба» республики Аскар Жунисбек. Его слова приводит агентство ТАСС.

«‎‎Мы планируем <…> создание киберполигона, на базе которого будет проводиться отработка практических навыков реагирования на инциденты информационной безопасности. Сейчас прототип киберполигона у нас разработан, его доработаем, в ближайшее время он будет введен в эксплуатацию», — уточнил чиновник.

По его словам, власти страны планируют установить средства защиты от хакерских атак на объектах информатизации в госорганах. Ранее Жунисбек сообщил, что за первые шесть месяцев года в республике зафиксировали более 42 млн кибератак против государственных порталов Казахстана.

Как ранее писал TRT на русском, Казахстан с июля начала выдачу «‎‎карты казаха». Об этом говорится на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения республики.

Цель проекта, как следует из пресс-релиза, — «укрепление связей с исторической родиной, сохранение национальных традиций, привлечение в страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане».

Документ смогут получить этнические казахи, проживающие за рубежом. По приезду в Казахстан с этой картой они получат вид на жительство (ВНЖ) сроком на 10 лет без потери имеющегося у них иностранного гражданства.

В Казахстане также есть статус «кандас», который присваивается этническим казахам (оралманам), вернувшимся на историческую родину после 1991 года с целью постоянного проживания.